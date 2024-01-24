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تشكيل مباراة الشباب السعودي ضد روما الإيطالي في موسم الرياض

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هتان باهبري لاعب الشباب السعودي

هتان باهبري لاعب الشباب السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عن تشكيل الليوث لمواجهة روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، بشكل ودي في مباراة اليوبيل الماسي.

وضم تشكيل الشباب السعودي كل من:

في حراسة المرمى.. محمد العبسي

خط الدفاع.. متعب الحربي،إياغو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي

الوسط.. جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبه، هتان باهبري، نواف الصعدي

الهجوم.. يانيك كاراسكو

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وضم تشكيل روما كل من:

حراسة المرمى.. سيفلار

خط الدفاع.. كريستانتي، بيلوتي، يورينتي، باريديس

الوسط.. شيليك، كريستينسن، زاليفسكي، بيسيلي، جواو كوستا

الهجوم.. جوليتش

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن عن إقامة مباراة في موسم الرياض بين الشباب وروما الإيطالي، في احتفالية باليوبيل الماسي للنادي.

ويستضيف فريق الشباب السعودي نظيره روما الإيطالي على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة السابعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، احتفالاً بمرور 75 عاما على تأسيسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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