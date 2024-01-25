وكيل صلاح عن المشككين في ولاء صلاح للمنتخب: يبحثون عن الشهرة

الشارقة - اميمة ياسر - رد رامي عباس عيسى، مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، على المشككين في التزام الفرعون اتجاه منتخب مصر خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وقال رامي عباس، في تدوينة على حسابه بتطبيق إكس: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل "المتابعة" أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والنقرات و"الإعجابات". أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك. أخذت أسماء. في كلتا الحالتين".

وأضاف رامى عباس: "والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي. لن يغير أي "مؤثر" فرط التنفس أو الرغوة في الفم ذلك.

وكان النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، قد وجه رسالة للجمهور، مؤكدا أنه بدأ بالفعل في برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

وكتب صلاح عبر حسابه على انستجرام: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها… حاولوا اكتر".

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية

توجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج هناك، بعدما أرسل اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تقريراً مفصلاً عن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني إلى ليفربول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، على ان يصبح جاهزا في نصف النهائي حال تأهل الفراعنة.