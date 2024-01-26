الامارات | مصر تهزم تونس وتتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم تونس وتتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لليد، بعد فوزه على نظيره التونسي 30-25، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-12 لصالح "الفراعنة"، في مباراة شهدت تألق كريم هنداوى، ومحمد سند، ويحيى الدرع.
ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري الذي تغلب على الرأس الأخضر 32-26، إذ يقام النهائي، السبت، للمنافسة على حسم تذكرة الوصول لأولمبياد باريس.
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