بينهم بيلينجهام.. 5 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مباراة لاس بالماس بالدوري الإسباني

تضرب الغيابات صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قبل مباراة لاس بالماس في مسابقة الدوري الإسباني “لاليجا”، والمقرر إقامتها غدا السبت.

وستقام مباراة ريال مدريد ولاس بالماس ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني، غدا السبت على ملعب دي جران كاناريا.

وستنطلق المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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قائمة ريال مدريد لمباراة لاس بالماس

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة لاس بالماس في مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات وعلى رأسهم، الإنجليزي جود بيلينجنهام لاعب الوسط، وحارس المرمى البلجيكي تييبو كورتوا، والمدافع البلجيكي إيدير ميليتاو، والمدافع النمساوي ديفيد ألابا.

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، لوكاس كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطوان روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيريدي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، براهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن جيرونا عن المتصدر.