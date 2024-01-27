موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.. والتشكيل المتوقع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق فياريال، مساء اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويتواجد نادي برشلونة، حاليا، في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر و7 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، فيما يحتل فياريال المركز الـ14 وفي جعبته 20 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة للقاء هي قناة beIN Sports HD 3.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

الدفاع: بالدي – باو كوبارسي – رونالدو أراوخو – كوندي.

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.