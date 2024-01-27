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الإصابات تضرب قائمة برشلونة قبل مواجهة فياريال الليلة بالليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديزالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القائمة الأساسية للبارسا التي سيخوض بها مباراة فياريال والمقرر لها علي ملعب "مونتجويك"  ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من ، موسم 2023/24.

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يقع برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة حصدها من لعب 20 مواجهة فاز خلالها في 13 لقاء وتعادل في 5 وخسر موجهتان.

قائمة برشلونة لمباراة فياريال..

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسين، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

في خط الوسط: بيدري، أريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، مارك جيويو.

ويغيب عن قائمة برشلونة 7 لاعبين بسبب الإصابات وأبرزهم  سيرجي روبيرتو قائد الفريق الكتالوني والذي يعاني من إصابة في وتر العرقوب .

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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