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الامارات | برشلونة يتجرع مرارة "الريمونتادا".. خماسية مدوية من فياريال

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي فياريال فوزاً كبيراً على برشلونة 5-3، ضمن منافسات الجولة 22 من .

رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ، وبفارق ثماني نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.

وتقدم فياريال في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن يضيف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68.

وتكفل إيرك بايلي بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 71.

وعاد فياريال للمباراة مجدداً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق غونزالو غيديش، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ثلاث دقائق، نجح فياريال في تسجيل الهدف الخامس عن طريق خوسيه لويس موراليس.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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