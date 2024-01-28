الارشيف / اخبار الرياضه

مصطفى محمد يسجل هدف تعادل مصر من ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - سجل مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم هدف التعادل في شباك الكونغو من ركلة جزاء في الدقيقة 45، في المباراة التى تجمع بينهما حاليا علي ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.
وكان منتخب الكونغو تقدم بالهدف الأول عن طريق ميشاك إيليا من عرضية عن طريق ويسا ليسددها برأس في شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

تشكيل منتخب مصر: 
 

في حراسة المرمى  : محمد أبوجبل .

في خط الدفاع  : أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي  - محمد النني - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم : مصطفى محمد.
 

