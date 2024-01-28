الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف علي نتائج اليوم الثالث لبطولة العالم لرماية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واقيمت اليوم منافسات 10متر بندقية ضغط هواء رجال
حيث فاز بالميدالية الذهبية ديفيانش سينغ بانوار لاعب الهند وحقق دانيلو دينيس سولاتسو  لاعب إيطاليا الميدالية الفضية وفاز بالميدالية البرونزية لازار كوفاسيفيتش بطل صربيا.

وفي منافسات 10متر بندقية ضغط هواء سيدات فازت الالمانية آنا يانسن بالميدالية الذهبية وفازت سونام أوتام ماسكار  بطلة الهند بالميدالية الفضية، وحققت أنيتا ستانكيفيتش بطلة بولندا الميدالية البرونزية.

