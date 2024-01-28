رسميا.. البنك الاهلي يعلن ضم حارس الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلي برئاسة اللواء اشرف نصار التعاقد مع محمود الزنفلى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمدة موسم ونصف .

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وفي سياق متصل أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق انتقل أبو جبل للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك ليكون بديل الحارس الأساسي محمد الشناوي، والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.



وكان الجهاز الطبي للمنتخب المصري قد كشف طبيعة إصابة الشناوي بخلع في الكتف، ليغيب عدة أسابيع مقبلة.