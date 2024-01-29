شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر موقف صلاح محسن من الأهلى لضمه فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي ضمن دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك لتدعيم هجوم الفريق.

وأكد المصدر أن المصري يترقب موقف اللاعب وخروجه من قائمة الأهلي على سيستم اتحاد الكرة، وذلك لقيده بقائمة النادي البورسعيدي.

طالب مسئولو النادي الأهلي، صلاح محسن مهاجم الفريق بإحضار عرض رسمي من أجل البت فيه والموافقة عليه قبل غلق باب القيد خلال ميركاتو الشتوي الجاري.

وخرج صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تمامًا، لذا تم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية قبل أن تحرمه الإصابة من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وبعدما تماثل للشفاء استبعده كولر من من معسكر الأهلي المُقام حاليًا في الإمارات لأسباب فنية.

وتحدث مسئولو الأهلي على مدار الأيام الماضية مع صلاح محسن بشأن إحضار عروض رسمية جادة للموافقة على إحداها وإغلاق ملف بقاؤه في الفريق لعدم حاجة الجهاز الفني له.