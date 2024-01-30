بطولة إسبانيا: تشافي يؤكد تحرّره بعد إعلان رحيله نهاية الموسم عن برشلونة

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: قال مدرب برشلونة رابع الدولي الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس الثلاثاء إنه شعر "بالتحرر" بعد أن أعلن السبت قراره بترك منصبه في نهاية الموسم، معربًا عن أسفه للضغوط الهائلة المحيطة بالنادي الكاتالوني.

وأوضح تشافي خلال أول ظهور صحافي له عقب إعلان الرحيل: "أنت تشعر كل يوم بأنك لست في المستوى. لقد حدث هذا لجميع المدربين: بيب (غوارديولا) أخبرني ذلك، وحدث ذلك لـ(إرنستو) فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني".

وكان لاعب الوسط السابق البالغ من العمر 44 عاماً والذي تألق كلاعب لمدة 17 عاماً بقميص البلاوغرانا، قال مراراً وتكراراً إن تدريب ناديه الأم كان "حلماً"، بعد تجربته الأولى في قطر مع فريق السد.

لكن مثل العديد من الفنيين الذين سبقوه، انهار تشافي أخيرًا تحت الضغط، معلنًا أن تدريب برشلونة كان في نهاية المطاف "قاسيًا وغير مريح"، بعد الخسارة المذلة أمام فياريال 3 5 السبت في المرحلة الثانية والعشرين والتي أدت إلى تخلف حامل اللقب بـ10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني.

وأوضح المدير الفني الكاتالوني: "علينا أن نفكر، لدينا مشكلة بالنظر إلى متطلبات هذا المنصب"، مضيفًا أنه كان لديه "انطباعًا بالمخاطرة بحياته في كل لحظة" كمدرب.

وتابع تشافي "لقد حررني الإعلان (عن رحيلي) على المستوى الشخصي، لكني أبقى متحفزاً جدا"، داعيا إلى "الوحدة" داخل مجموعة يدب الشك داخل صفوفها والتي اجتمعت أمس خلال مأدبة تم تنظيمها في منزل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.