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أرسنال يهزم نوتنجهام بثنائية ويضيق الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

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أرسنال

أرسنال

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على حساب نظيره نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الممتاز.

ودخل أرسنال بقوته الضاربة في لقاء اليوم بحثا عن تحقيق الفوز.

ودفع مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، بإميل سميث روي في خط وسط الجانرز بحثا عن الهجوم وتأمين الفوز.

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لكن أرسنال انتظر حتى جاءت الدقيقة 65 ليتقدم الفريق في النتيجة عن طريق جابرييل جيسوس.

ثم عاد جيسوس ليتألق ويمنح كرة الهدف الثاني الذي سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 72.

وسجل هدف نوتينجهام فورست الوحيد تايو أونيي في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، خلف المتصدر برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند عشرين نقطة في المركز السادس عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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