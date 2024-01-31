أرسنال يهزم نوتنجهام بثنائية ويضيق الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على حساب نظيره نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل أرسنال بقوته الضاربة في لقاء اليوم بحثا عن تحقيق الفوز.

ودفع مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، بإميل سميث روي في خط وسط الجانرز بحثا عن الهجوم وتأمين الفوز.

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لكن أرسنال انتظر حتى جاءت الدقيقة 65 ليتقدم الفريق في النتيجة عن طريق جابرييل جيسوس.

ثم عاد جيسوس ليتألق ويمنح كرة الهدف الثاني الذي سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 72.

وسجل هدف نوتينجهام فورست الوحيد تايو أونيي في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، خلف ليفربول المتصدر برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند عشرين نقطة في المركز السادس عشر.