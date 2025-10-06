جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يواصل حصد الجوائز

فاز جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا بأولمبياد التصميم التجريبي، بحسب ما أعلنته هيئة التصميم التجريبي، لبراعته الفنية، وابتكاره، وسرده القصص الثقافية ضمن برنامج الأولمبياد العالمي لإكسبو World Expolympics، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل جناح كبير، وجائزة أفضل هندسة معمارية خارجية في العالم.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو (2025) أوساكا، الدكتور غازي بن زقر: «يشرِّفنا الحصول على هذا التكريم الدولي في إكسبو 2025 أوساكا، وهذا التكريم ليس محطة النهاية، بل يجدّد عزمنا وإحساسنا بالمسؤولية، ويُلهمنا لمواصلة مسيرتنا من خلال الثقافة والتصميم والاستدامة، وذلك لمشاركة قصة المملكة مع العالم، وتعزيز شراكاتنا الدولية، وتقديم تجارب دائمة تربط بين الناس، وترتقي بها، وتدوم للأجيال القادمة».

وقد جاء فوز الجناح السعودي خلال تكريم هيئة التصميم التجريبي لأبرز نماذج التصميم في إكسبو 2025 أوساكا، واستند التقييم إلى مستوى ابتكار التصميم، وتفاعل الزوار، وتأثير سرد القصص، والإسهام العام في روح المعارض العالمية.

وقد اختارت الفائزين لجنة تحكيم دولية، مكونة من 32 عضوًا من المهندسين المعماريين المتميزين، والمصممين التجريبيين، والمتخصصين في الفعاليات، الذين قاموا بدورهم بتقييم المشاركات بدقة.

وكان جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يطليعة الأجنحة التي نالت جوائز متعددة، من بينها الفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز نيويورك للتصميم المعماري 2025 عن فئة العمارة الثقافية، والمساحات التفاعلية والتجريبية، وجائزة أفضل جناح كبير، وجائزة أفضل هندسة معمارية خارجية في العالم، والمركز الثاني في فئة أفضل عرض عن فعالية «حكايات البحر»، حيث جمع الجناح الذي صممه استوديو فوستر وشركاؤه بين الأداء الحي وتقنيات الإسقاط الضوئي، لإبراز أوجه التشابه بين غواصي اللؤلؤ السعوديين وغواصي «أما» اليابانيين.

كما يقدم الجناح رحلةً تفاعليّة مشوقة في غرفٍ وصالاتِ عرضٍ شيّقة، حيث يمكن للزوار استكشاف موضوعات متنوعة، تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية اللامحدودة، وصولًا إلى قمة الابتكار، مما يتيح للجميع رؤية الأثر العالمي للمملكة عن قرب.