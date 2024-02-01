"مانشستر سيتي ولعنة الإصابات".. الوصل الإماراتي يعلن فسخ تعاقد عمر عموري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الوصل الإمارات إنهاء التعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري" بالتراضي بين الطرفين، وقال في بيان رسمي: "الوصل يُنهي التعاقد مع اللاعب عمر عبد الرحمن بالتراضي بين الطرفين وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للإمبراطور، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

ليصبح اللاعب الذي كان قريبا من مانشستر سيتي بلا نادي، ولقب عموري بـ "ميسي العرب"، إلا أن الإصابات منعته من استكمال مسيرة بدأها من فريق الشباب في الهلال السعودي، وانتقل بعدها إلى الإمارات بعد تجنيسه وعائلته.

وفي 2008 تألق مع نادي العين الإماراتي، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2012، بعدما خاض فترة معايشة أظهر خلالها مستويات مميزة، لكنه لم يتمكن من الانتقال إلى النادي الإنجليزي، بسبب عدم تحقيقه أحد شروط تصريح العمل في بريطانيا، وهو لعب 75% من مباريات منتخب بلاده في الفترة الأخيرة.

ولعب عموري 197 مباراة مع العين الإماراتي، سجل خلالها 52 هدفا، وصنع 90 هدفا وتلقى 36 بطاقة صفراء، لينتقل في 2018 إلى الهلال السعودي، وكانت بدايته تتناسب مع المستوى الذي وصل إليه، إلا أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، لتنتهي مسيرته مبكرا مع النادي السعودي، إذ أنه خاض 6 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.

وانتقل بعدها إلى الجزيرة الإماراتين، وخلال موسمين خاض 24 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6، لكنه انتقل بعدها إلى شباب الأهلي الإماراتي، وفي 2022 انتقل إلى الوصل الإماراتي، لتنتهي مسيرته معه اليوم.

وكانت الإصابات مؤثرة في مسيرة عموري، إذ أنه عانى من قطع في الرباط الصليبي مبكرا، بالتحديد في عمر 19 عاما، وفي عام 2014 تعرض لإصابة في الكاحل، ثم أصيب في العضلة الضامة، وخلال المشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018، تعرض لإصابة في الظهر ليغيب فترة ليست بقليلة.

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