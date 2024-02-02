"ماركا الاسبانية" تجيب عن آخر تطورات اصابة نجم ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، آخر تطورات الاصابة التى لحقت بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التى شهدتها مباراة الملكي ومانشستر سيتي بدوري الابطال.

وأكدت الصحيفة ان الفحوصات الطبية التى خضع لها روديجير نتيجة كدمة مع ورم دموي في فخده الأيسر، حيث أن تواجده مشكوك به في مباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد لكنه غير مستبعد.

وتابعت الصحيفة، بأن الكدمة قوية وتشبه التي لاحقت لاعب الوسط كامافينجا ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفوز على نظيره خيتافي بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإسباني "الليجا".

وكان ريال مدريد قد انتصر بهدف دون مقابل على خيتافي للنجم جود بيلينجهام، على ملعب سانتياجو برنابيو في المرحلة الأولى من الليجا.

ويحتل ريال مدريد حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني مساء الأحد المقبل.