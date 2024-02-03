الهلال والنصر.. موعد ديربي السعودية في كأس موسم الرياض الموسم 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب النصر السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره الهلال في نهائي كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024.



وكان العالمي السعودي قد حقق انتصارًا كبيرًا عل نظيره إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي بسداسية نظيفة.

في المقابل، فاز الهلال عل نظيره إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي شهدت غياب عدد كبير من لاعبي الزعيم السعودي لتواجدهم منتخب بلادهم في كأس آسيا قطر 2024.

وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كأس آسيا، بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

موعد مواجهة الهلال والنصر بكأس موسم الرياض

تقرر انطلاق مباراة الهلال أمام النصر في نهائي كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024، في تمام الثامنة مساء الخميس القادم، والموافق ال 8 من فبراير الجاري، في الموقعة التي يستضيفها ملعب "kingdom arena"، ملعب الهلال الجديد.

وسيُذاع لقاء الهلال أمام النصر المرتقب من خلال عدة شبكات، منها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بنقل الكلاسيكو، فيما ستُذيع "ssc" اللقاء الناري.