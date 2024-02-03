صحيفة فرنسية تكشف عن قرار مبابي بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، اختار الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق.

وأفادت "لو باريزيان" بأنه "بالنسبة لباريس سان جيرمان والعديد من اللاعبين الرئيسيين في كرة القدم الفرنسية، لم يعد هناك مجال للشك: قرر كيليان مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، والذي كان ينتظره دائما"، في إشارة إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في باريس سان جيرمان أصبحوا يعرفون ذلك الأمر.

ويعتبر هذا الخبر هو الثاني من المصادر الإعلامية الفرنسية الموثوقة التي تؤكد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد أن أعلن الصحفي الشهير سانتي أونا في الشهر الماضي انتهاء الاتفاق بين نجم باريس سان جيرمان وإدارة النادي الإسباني لإتمام الصفقة في الصيف.

ولم يعد يتبقى سوى إعلان كيليان مبابي لاختياره علنا أنه استقر على الانتقال إلى ريال مدريد وأنه سيكون لاعبًا في صفوف الفريق الملكي بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "جول" العالمية، أن مبابي استبعد فكرة انضمامه إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي لمبابي بخصوص مستقبله سيكون محصورا بين البقاء في سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد.

ولفتت إلى أن مبابي سيوضح قراره النهائي قبل خوض مباراة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة النادي الباريسي.

وفي السياق، ينوي باريس سان جيرمان التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان، لتعويض مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد.