البرتغالي لياو بديل مبابي في سان جيرمان

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وتردد اسم أكثر من نجم لتعويض رحيل مبابي، عن باريس سان جيرمان لكن وقع الاختيار على نجم ميلان البرتغالي رافاييل لياو، وفقا للصحف الفرنسية والإيطالية.
البرتغالي لياو، هو نوع المهاجم الذي يريده جمهور باريس سان جيرمان، ويحتاجه المدرب لويس إنريكي، وإذا رحل مبابي، فسيكون لياو هو اللاعب الذي سيملأ فراغه.
وتطور اللاعب لياو، كثيرا وأصبح هدافا مميزا وسجل ستة أهداف في الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2019-20، بينما سجل الموسم الماضي 15 هدفًا وأضاف 8 تمريرات حاسمة في الدوري.
ورغم أنه لا يقترب من أرقام ومميزات مبابي، لكنه له أسلوب خاص ويتميز بالطول والقوة عن النجم الفرنسي وأيضا يجيد الهروب والتعامل مع المدافعين.
في حين يواصل مبابي، استفزاز الصحافة ومشجعي باريس سان جيرمان بشأن مستقبله رغم أنه لا يزال لاعبا في الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم.
وكان هناك اتفاق تم بين مبابي وإدارة باريس بأنه إذا غادر هذا الصيف، فإن النادي الفرنسي لن يخسره مجانا.
البرتغالي رافاييل لياو:
- سجل 6 أهداف في الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2019-20.
- سجل الموسم الماضي 15 هدفا وأضاف 8 تمريرات حاسمة في الدوري.
- وفي جميع المسابقات للأندية والمنتخب في موسم 2022-23، سجل 33 مساهمة.
- يجيد الهروب والتعامل مع المدافعين.
- يمتلك لياو خبرة في الدوري الفرنسي، حيث لعب موسم 2018-2019 مع فريق ليل.
- سجل مع فريق ليل 8 أهداف في 16 مباراة عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط.
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