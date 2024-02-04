البرتغالي لياو بديل مبابي في سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع نهاية انتقالات يناير 2024 والاقتراب من الميركاتو الصيفي، ازدادت الإشاعات أكثر حول مصير النجم الفرنسي الشاب، وإذا حسم مبابي، مستقبله وقرر الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف سيعانى فريق باريس سان جيرمان من فجوة كبيرة وسيحتاجون إلى إيجاد البديل المناسب لتعويض رحيل نجمهم.

وتردد اسم أكثر من نجم لتعويض رحيل مبابي، عن باريس سان جيرمان لكن وقع الاختيار على نجم ميلان البرتغالي رافاييل لياو، وفقا للصحف الفرنسية والإيطالية.

البرتغالي لياو، هو نوع المهاجم الذي يريده جمهور باريس سان جيرمان، ويحتاجه المدرب لويس إنريكي، وإذا رحل مبابي، فسيكون لياو هو اللاعب الذي سيملأ فراغه.

وتطور اللاعب لياو، كثيرا وأصبح هدافا مميزا وسجل ستة أهداف في الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2019-20، بينما سجل الموسم الماضي 15 هدفًا وأضاف 8 تمريرات حاسمة في الدوري.

ورغم أنه لا يقترب من أرقام ومميزات مبابي، لكنه له أسلوب خاص ويتميز بالطول والقوة عن النجم الفرنسي وأيضا يجيد الهروب والتعامل مع المدافعين.

في حين يواصل مبابي، استفزاز الصحافة ومشجعي باريس سان جيرمان بشأن مستقبله رغم أنه لا يزال لاعبا في الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وكان هناك اتفاق تم بين مبابي وإدارة باريس بأنه إذا غادر هذا الصيف، فإن النادي الفرنسي لن يخسره مجانا.

البرتغالي رافاييل لياو: