بعد توليه تدريب منتخب مصر.. وزير الرياضة يكشف عن موقف حسام حسن تجاه محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف حسام حسن تجاه قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد توليه قيادة منتخب الوطني.

وقال صبحي، في تصريحات لقناة "CBC"، إن "حسام حسن لاعب من أساطير كرة القدم المصرية، وقدم أداء مميز خلال مشاركته مع الأهلي والزمالك، وعلى المستوى التدريبي تولى قيادة معظم الأندية الجماهيرية المحلية".

وأضاف وزير الرياضة: "عقدنا اجتماع اليوم مع حسام حسن وأظهر كل الاحترام والتقدير لمحمد صلاح، كما أبدى كل المحبة والاحترام لجميع لاعبي منتخب مصر".

يشار إلى أن حسام حسن سبق وقام بالهجوم على محمد صلاح عقب مغادرته لمنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية.