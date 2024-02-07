اخبار الرياضه

بعد توليه تدريب منتخب مصر.. وزير الرياضة يكشف عن موقف حسام حسن تجاه محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف حسام حسن تجاه قائد منتخب مصر ونجم الإنجليزي، محمد صلاح، بعد توليه قيادة منتخب الوطني.

وقال صبحي، في تصريحات لقناة "CBC"، إن "حسام حسن لاعب من أساطير كرة القدم المصرية، وقدم أداء مميز خلال مشاركته مع الأهلي والزمالك، وعلى المستوى التدريبي تولى قيادة معظم الأندية الجماهيرية المحلية".

وأضاف وزير : "عقدنا اجتماع اليوم مع حسام حسن وأظهر كل الاحترام والتقدير لمحمد صلاح، كما أبدى كل المحبة والاحترام لجميع لاعبي منتخب مصر".

يشار إلى أن حسام حسن سبق وقام بالهجوم على محمد صلاح عقب مغادرته لمنتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا