تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال اليوم في كأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس كاسترو على تشكيل النصر الأساسي التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد الهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض على ملعب المملكة آرينا.

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا باكتمال صفوف الفريق بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة، وعودة الأسد السنغال ساديو ماني بعد الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ونجح النصر في الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بالمباراة الأولى بنتيجة 6-0، ويكفية التعادل في مباراة اليوم لحسم لقب البطولة الودية.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال :

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: بوشل - العمري - لابورت - تيليس

الوسط: اوتافيو - الخيبري - بروزفيتش

الهجوم: تاليسكا - كريستيانو رونالدو – غريب

موعد مباراة النصر والهلال اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي، كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.