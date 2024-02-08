ثنائي ليفربول وريتشالسون.. المرشحون لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر يناير من المسابقة، ويتنافس 6 لاعبين على الجائزة، بينهم ثنائي ليفربول كونور برادلي وديوجو جوتا.

وشهدت قائمة الأسماء المرشحة إلى جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي، وجود كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وثنائي ليفربول كونور برادلي وديوجو جوتا، ومدافع أرسنال جابريل ميجاليس، بالإضافة إلى إيليا أديبايو لاعب لوتون تاون وريتشالسون مهاجم توتنهام.

ونرصد أسماء المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي:

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي

كونور برادلي، ليفربول

ديوجو جوتا، ليفربول

جابريل ميجاليس، أرسنال

إيليا أديبايو، لوتون تاون

ريتشالسون، توتنهام

وشارك دي بروين مع مانشستر سيتي، خلال مباراتي نيوكاسل وبيرنلي، عقب التعافي من الإصابة، وسجل هدفا وصنع هدفين، فيما سجل ديوجو جوتا هدفين وصنع 3 آخرين خلال 3 جولات خاضها مع ليفربول.

وسجل كونور برادلي صاحب الـ20 عاما، هدفا وصنع 3، خلال مباراتين فقط مع ليفربول، وأحرز جابريل ميجاليس هدفين في شباك كريستال بالاس، فيما سجل ريتشالسون 3 أهداف خلال 3 مباريات متتالية مع توتنهام، وأحرز إيليا أدييابو 3 أهداف، خلال فوز لوتون تاون 4-0 على برايتون.

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