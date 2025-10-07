انتحار أكثر من 7 آلاف شخص في كوريا الجنوبية خلال 6 أشهر فقط

أفادت بيانات حكومية، بأن أكثر من 7 آلاف شخص انتحروا في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية يوم الأحد أن 7,067 شخصا انتحروا بين يناير ويونيو من هذا العام، بانخفاض طفيف عن 7,844 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه يشبه عدد 7,142 حالة في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب الفئات العمرية، شكل الأشخاص في الخمسينيات من العمر النسبة الأكبر بنسبة 22.4%، يليهم الأشخاص في الأربعينيات (19%)، والستينيات (15.1%)، والثلاثينيات (13.5%)، والسبعينيات (9.8%)، بينما شكلت الفئات العمرية الأخرى النسبة المتبقية.

ويؤكد الخبراء على ضرورة عدم اعتبار الانتحار قضية فردية، بل أيضا مشكلة اجتماعية وهيكلية أوسع نطاقا تتطلب تدخلات في مجال الصحة العامة.

وفي مقال نشر مؤخرا في مجلة الضمان الاجتماعي الدولية الصادرة عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، صرح تشوي مين جيه، باحث الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة كوريا، بأنه ينبغي على الحكومة تجاوز التدخلات الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر لتشمل تدابير “انتقائية وشاملة” لمعالجة تلك المخاطر لدى المواطنين.

كما حث على إنشاء مركز مراقبة شاملة لتقييم كيفية تأثير السياسات المالية وسياسات العمل وغيرها على معدلات الانتحار، وتطبيق تدابير تكميلية عند تحديد مخاطر ملحوظة.

وتسجل كوريا الجنوبية حاليا أعلى معدل انتحار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ 26.2 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص في عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 10.8.

روسيا اليوم