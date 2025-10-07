تكنولوجيا: AMD وOpenAI تعلنان عن شراكة استراتيجية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتا AMD وOpenAI عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز القدرات الحوسبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ OpenAI في استخدام معالجات الرسومات من سلسلة AMD Instinct MI450 خلال النصف الثاني من عام 2026، مع نشر ما يزيد عن 6 جيجاوات من قدرات المعالجة المعتمدة على شرائح AMD.

وقالت الدكتورة ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD: “نحن متحمسون للتعاون مع OpenAI لتقديم قدرات حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي. هذه الشراكة تجمع بين خبرات AMD وOpenAI في خطوة رابحة للطرفين، حيث تمهد لبناء أضخم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في العالم وتساهم في دفع منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية إلى الأمام.”

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من كشف OpenAI عن شراكة استراتيجية مع شركة Nvidia، التي استثمرت 100 مليار دولار في OpenAI، مع نشر أنظمة تعتمد على قدرة 10 جيجاوات من معالجات Nvidia.

ومن جانبه، صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية نحو بناء القدرات الحوسبية اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.”

واضافت: “ريادة AMD في تطوير الرقائق عالية الأداء ستمكّننا من تسريع وتيرة التقدم وجعل فوائد الذكاء الاصطناعي المتطور في متناول الجميع بشكل أسرع.”

وبموجب الاتفاق الجديد، ستصبح AMD الشريك الأساسي للحوسبة الاستراتيجية في OpenAI، كما سيعمل الطرفان على تطوير بنية تحتية رئيسية تستجيب للطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وستحصل OpenAI أيضًا على أكثر من 160 مليون سهم من أسهم AMD عند تحقيق مراحل إنجاز محددة ضمن الاتفاقية.

المصدر