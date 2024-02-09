شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محامى فيتوريا وافق على عرض الجبلاية.. وهناك مشاورات لفسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موافقة محامى البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب الوطنى السابق، على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد، بعد جلسة وليد العطار عضو اتحاد الكرة، والتى دارت خلال الساعات الأخيرة.

وقال شوبير عبر برنامج كان 2023: "فيتوريا تحدث مع محاميه وهناك موافقة على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد والفترة المقبلة ستشهد مراسلات ومشاورات لإتمام الأمر".

وكان شوبير قد أكد أن جلسة التفاوض انتهت بوعد من فيتوريا بالرد على عرض اتحاد الكرة بعد عرضه على محاميه وفيتوريا توجه إلى البرتغال.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقى العلاج.

وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام، كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول، وكل من هاجمه عليه الاعتذار إليه".

وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".