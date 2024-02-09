شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح: قال لى الإصابة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، كواليس تواصله مع النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، عقب إصابته في كأس الأمم الأفريقية.

وقال ضياء السيد عبر برنامج كان 2023: انزعجت بعد أزمة محمد صلاح مع المنتخب، زوجتي ألحت عليا لأتحدث مع صلاح ورد عليا وتحدثنا وعلمت أن حجم الإصابة كبير وأن الاتفاقيات بين الأجهزة الطبية والاتحاد والنادي وهو ليس له أي دخل بها.

أضاف: حديث كلوب هو ما أربك الدنيا، وصلاح قال لي اللي هيتفقوا عليه سأنفذه بالحرف، وتعامل كلوب مع الأزمة لم يكن مناسباً، عرفت ذلك وصمتت والإصابة كبيرة وحتى الآن لم يشارك مع ناديه.

واصل: أنا مع صلاح منذ أن كان في منتخب الشباب عقلية محترفة ومتطورة جدا ووطنية جداً، وكان يجب ألا يتم وضع صلاح في وجه المدفع وتعريضه لمزايدات سخيفة.

واختتم: محمد صلاح ليس فوق النقد، انتقد الأداء، لكن لا تتدخل في جزئية الولاء والانتماء، على مدار وجوده مع المنتخب لا يجب أن يصل الأمر إلى التشكيك في انتمائه.