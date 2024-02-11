الامارات | أزمة جديدة لريال مدريد.. إصابة نجم الفريق وغيابه عن دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني عن التشخيص النهائي لإصابة لاعب وسط الفريق وهدافه، جود بيلنغهام، والتي تعرض لها في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني، والذي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 4-0، وذلك بعد أن شارك اللاعب أساسيًا مع ريال مدريد وسجل الهدفين الثاني والثالث لصالح فريقه قبل أن يخرج مصابا.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بنتيجة 4-0 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وتم تغيير الدولي الإنجليزي في الدقيقة 57 نظرًا لإصابته التي لم تحدد بعد المباراة.

وبعد الفحوصات الطبية الشاملة التي أجراها بيلينجهام على موضع الإصابة، أظهرت النتائج أن اللاعب يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر، ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن المدة المتوقعة لغياب بيلينجهام عن التدريبات والمباريات، ولكن يبدو وأنه لن يكون مستعدًا لمباراة لايبزيج يوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.