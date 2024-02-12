بطولة إيطاليا: ميلان يهزم نابولي ويُعزز موقعه في المركز الثالث

الرياص - اسماء السيد - روما: حسم ميلان موقعته مع ضيفه نابولي حامل اللقب عندما تغلّب عليه 1 0 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووصل "روسونيري" إلى مباراته التاسعة توالياً في الدوري من دون خسارة، بينها سبعة انتصارات، محافظاً على المركز الثالث بـ52 نقطة وبفارق نقطة عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب مع أودينيزي الاثنين في ختام المرحلة، وثماني نقاط عن جاره وغريمه التقليدي إنتر المتصدر.

في المقابل تواصل تخبّط نابولي الذي سقط لأول مرة بعد مباراتين، بعدما فاز في الماضية على فيرونا 2 1 وتعادل قبلها مع لاتسيو سلباً، فتجمّد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع إذ تقلّصت حظوظه بالحصول على مركزٍ مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهذه المباراة الثالثة التي يخسرها الفريق الجنوبي في آخر سبع مباريات.

وتبادل الفريقان هجمات لم تُهدّد كلا المرميين إلا أن لعب البرتغالي رافايل لياو تمريرة بينيّة إلى الظهير الأيسر المتقدّم الفرنسي ثيو هرنانديز الذي افتتح التسجيل (25).

وكان لياو قريباً من تسجيل هدفٍ ثانٍ بتصويبةٍ على مشارف منطقة الجزاء تصدّى لها الحارس بييرلويجي غوليني (27).

وخسر ميلان جهود دافيدي كالابريا بسبب الإصابة ودخل أليساندرو فلورنتسي بدلاً منه (37).

وأهدر الارجنتيني جيوفاني سيميوني فرصة سانحة للتعادل أمام خط منطقة الجزاء بعدما وصلته كرة بالخطأ من الجزائري اسماعيل بن ناصر (54).

وضغط الفريق الجنوبي لنحو ربع ساعة بعد دخول ماتيو بوليتانو وجاكومو راسبادوري، فكاد الأوّل أن يُسجّل التعادل بتصويبة قريبة من القائم الأيسر (61).

وحاول ميلان تسجيل الثاني من الهجمات المرتدة وكان لياو قريباً مجدداً لكن تسديدته لامست القائم الأيسر (69).

وحافظ الحارس الفرنسي مايك مينيان على فوز فريقه بتصدٍ مهم لتسديدة الدنماركي يسبر ليندستروم (89).

فوز رابع توالياً لأتالانتا

واصل أتالانتا انتصاراته المتتالية ورفعها الى أربعة متتالية في الدوري وخمسة في مختلف المسابقات عندما تغلب على مضيفه جنوى 4 1، فيما حقق فيورنتينا انتصاره الأول هذا العام بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني 5 1.

في المباراة الاولى، افتتح البلجيكي شارل دي كيتلار التسجيل لأتالانتا (22) وأدرك الأوكراني روسلان مالينوفسكي التعادل (51) قبل أن يُعيد الهولندي تيون كوبمينيرس العائد من الإصابة، التقدم للضيوف (55).

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفاً ثالثاً للضيوف سجّله جورجيو سكاليفيني بداعي التسلل (76)، لكن دافيدي زاباكوستا (90+10) والمالي البلال توريه (90+13) حسما النتيجة من هجمتين مرتدتين مسغلين اندفاع اصحاب الارض بحثا عن التعادل.

ورفع أتالانتا الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة 21 أمام إنتر ستقام في 28 شباط/فبراير الحالي، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع فيما بقيَ جنوى في المركز الثاني عشر بـ29 نقطة.

وفي الثانية، تناوب على تسجيل أهداف فيورنتينا كل من أندريا بيلوتي (16) والفرنسي جوناثان إكونيه (19) والأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (43) ومواطنه نيكولاس غونزاليس (53) والبديل التشيكي أنتونين باراك (85)، فيما سجل لوكا ماتزيتيلي (66) هدف فروزينوني.

وعاد "لا فيولا" الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة 21 امام بولونيا سيخوضها الاربعاء، إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم وتعادل منذ مطلع العام الحالي، فتقدم الى المركز السادس موقتاً برصيد 37 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان إنتر عزز صدارته إلى 60 نقطة بفوزه على مضيفه روما 2 4 السبت، مبتعداً موقتا بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس الثاني الذي يستقبل أودينيزي الإثنين في ختام منافسات المرحلة.

ويعود الفوز الأخير لفيورنتينا إلى 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي (1 0 على أرضه أمام تورينو)، ومذاك خسر رجال المدرب فينتشينزو إيتاليانو أربع مباريات من الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، منها الهزيمة أمام نابولي 0 3 في نصف نهائي الكأس السوبر في الرياض.

في المقابل، مُني فروزينوني بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (مقابل تعادل وفوز) فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر بانتظار بقية النتائج، متقدماً بفارق 4 نقاط فقط عن فيرونا الثامن عشر آخر الهابطين والذي تعادل مع مضيفه مونتسا سلباً.

بدوره، جمع مونتسا نقطته الثلاثين في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

وحقق بولونيا فوزه الثاني توالياً على ضيفه ليتشي 4 0.

ويدين فريق المدرب ثياغو موتا بهذا الفوز إلى الهولندي سام بوكيما (5)، ريكاردو أورسوليني (27 و49) والدنماركي ينس أودغارد (82).