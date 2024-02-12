تشكيل تشيلسي لمباراة كريستال بالاس.. ثلاثي ناري في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الأساسي للبلوز استعدادا لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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ويخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من...

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون - كول بالمر



ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس يالمركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

