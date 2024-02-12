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تشكيل تشيلسي لمباراة كريستال بالاس.. ثلاثي ناري في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التشكيل الأساسي للبلوز استعدادا لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الـ24 من .

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ويخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من...

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون - كول بالمر
 

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس يالمركز الـ15 برصيد 24 نقطة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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