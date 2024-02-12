تشيلسي يتأخر أمام كريستال بالاس في الشوط الأول من البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة التى تجمع بينهما حاليا علي ملعب سيلهرست بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.



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وتقدم كريستال بالاس بالهدف الأول عن طريق جيفرسون ليرما في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وخاض كريستال بالاس المباراة بتشكيل مكون من..



حراسة المرمى: دين هندرسون.

الدفاع: تيريك ميتشل، يواكيم أندرسن، كريس ريتشاردز، دانيال مونيوث.

الوسط : ادم وارتون، جيفرسون ليرما، جوردان ايو، ويل هيوز، ماتيوس فرانكا.

الهجوم: جون فيليب ماتينا.

فيما جاء تشكيل البلوز كالاتي..

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون - كول بالمر

