تشيلسي يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على كريستال بالاس

نجح فريق تشيلسي في العودة إلى سكة الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي، بفوز قاتل على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحل فريق تشيلسي ضيفًا على حساب نظيره كريستال بالاس، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح كريستال بالاس، أهداف المباراة في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه جيفرسون ليرما، لينتهي الشوط الأول بتأخر تشيلسي.

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وفي الشوط الثاني، نجح كونور جالاجير، في تسجيل هدف التعادل لصالح البلوز في الدقيقة 47، ثم خطف هدفًا ثانيًا له ولفريقه خلال الدقيقة 90+1.

وتمكن إينزو فرنانديز، من تأمين الفوز للضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 34 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

بينما يتوقف رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.