الامارات | الرزوقي: جاهزون لاستضافة نسخة استثنائية من مونديال الكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، اكتمال الترتيبات كافة، لاستضافة نسخة استثنائية من بطولة العالم للكاراتيه لفئتي الشباب والناشئين تحت 21 عاماً، التي تستضيفها الفجيرة من 22 إلى 25 الجاري.

وقال الرزوقي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه: «نعدكم بتنظيم استثنائي، ونرحب بجميع المشاركين في البطولة، التي تمثل التزام الإمارات، بتعزيز نمو وتطور رياضة الكاراتيه».

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة الأمين العام المساعد في الاتحاد الإماراتي للكاراتيه المنسق العام للبطولة، الدكتور عبدالله البادي: إن «اللجنة المنظمة على أتم الاستعداد للخروج بالبطولة بالصورة المعهودة عن البطولات والأحداث الكبرى التي تستضيفها الإمارات».

وأوضح: «تم عقد اجتماعات عدة، وهناك تعاون كبير بين جميع الجهات للخروج بهذه النسخة بأعلى معايير النجاح من الناحيتين التنظيمية والفنية».

وأضاف: «تعد البطولة واحدة من المحطات المهمة لهذه المرحلة العمرية على مستوى العالم، في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات، لجمع نقاط تضاف إلى تصنيفهم العالمي، خصوصاً للفئات العمرية بين 14 و18 سنة، من أجل المنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب (داكار 2026)، التي ستقام بالسنغال، إذ تعد بطولة الفجيرة أولى الجولات المؤهلة للأولمبياد».