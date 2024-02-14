مانشستر سيتى ينهي الشوط الأول متقدما على كوبنهاجن في دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الاول من مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بتقدم السماوي بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد باركن ستاديوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضًا..

وتقدم المان سيتي بالهدف الأول عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 10 ، ثم تعادل كوبنهاجن باقدام ماجنوس ماتسون في الدقيقة 34 .

وقبل نهاية الوقت الاصلي من الشوط الاول خطف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسماوي ، لينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف .

وجاء تشكيل مانشستر سيتى في المباراة كالتالي...

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: آكي، دياز، ستونز، والكر.

خط الوسط: فودين، رودري، دي بروين.

خط الهجوم: جريليش، هالاند، برناردو سيلفا.