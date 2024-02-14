مانشستر سيتى يضرب كوبنهاجن بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا فوزا هاما على نظيره كوبنهاجن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد باركن ستاديوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم المان سيتي بالهدف الأول عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 10 ، ثم تعادل كوبنهاجن باقدام ماجنوس ماتسون في الدقيقة 34 .

وقبل نهاية الوقت الاصلي من الشوط الاول خطف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسماوي ، لينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف .

وفي الشوط الثاني أضاف فيل فودين الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 90 من نهاية أحداث المباراة.



وبهذة النتيجة يقترب مانشستر سيتي من التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتى في المباراة...

في مركز حراسة المرمى: ايدرسون.

في خط الدفاع: آكي، دياز، ستونز، والكر.

في خط الوسط: فودين، رودري، دي بروين.

في خط الهجوم: جريليش، هالاند، برناردو سيلفا.

