مانشستر سيتي يفوز على كوبنهاجن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن الدنماركي التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره الدنماركي بنتيجة 3-1 على ملعب باركن.

سجل هدف السيتي الأول، كيفين دي بروين في الدقيقة 10.

سجل هدف كوبنهاجن، ماتسون في الدقيقة 34.

سجل هدف السيتي الثاني، برناردو سيلفا في الدقيقة 45.

سجل هدف السيتي الثالث،فيل فودين في الدقيقة 92.

الجدير بالذكر أن السيتي يلاقي كوبنهاجن في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم 6 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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