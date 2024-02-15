الامارات | الشارقة يكسب رهان شباب الأهلي في «مؤجلات» دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق كرة اليد في نادي الشارقة انتصاره الثالث توالياً في مسابقة الدوري العام، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (24-22)، أول من أمس، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة.

وشهدت المباراة ندية كبيرة، وتبادلاً للتقدم بالنتيجة بين الفريقين، بعدما تقدم شباب الأهلي مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف وحيد (12-11)، قبل أن يتمكن لاعبو الشارقة من قلب تأخرهم، واستعادة زمام المبادرة خلال الشوط الثاني، وحسم نتيجة اللقاء بفارق هدفين. وأدت مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال إلى تأجيل مبارياته في الدوري، قبل أن يدشن أولى مبارياته المؤجلة في السادس من الشهر الجاري، بالفوز على الجزيرة (33-29)، وأتبعها فوزه في التاسع من هذا الشهر على النصر (28-19). وتقدم الشارقة إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط، مع بقاء مباراتين مؤجلتين له من مرحلة الذهاب، فيما يتصدر الجزيرة الترتيب بـ13 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، ويتشارك العين ومليحة في الرصيد نفسه (10 نقاط)، ومنح فارق الأهداف البالغ (+9) العين المركز الثالث، فيما تراجع مليحة إلى المركز الرابع، ويحتل الوصل المركز السادس بثماني نقاط، ويأتي النصر سابعاً بسبع نقاط، ودبا الحصن في المركز الثامن والأخير بأربع نقاط.