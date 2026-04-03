شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مقابل العملات الرئيسية مع تجدد المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

•وزيرة المالية اليابانية تحذر من التقلبات الحادة في سوق الصرف

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وسط تداولات ضعيفة تسيطر على سوق الصرف الأجنبي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.



وجهت وزيرة المالية اليابانية ، تحذيراً جديداً لتجار العملات، وأكدت على استعداد الحكومة للتحرك ضد المضاربات في أسواق الصرف الأجنبي، نظراً لارتفاع التقلبات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



مع تزايد مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أبريل ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في اليابان.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (159.72 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.59¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.43¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بعد تصريحات أكثر عدوانية لرئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" بشأن الحرب على إيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1%،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، وذلك في أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للأمة الأمريكية بشأن تطورات الحرب الإيرانية ،والذي أكد خلاله أن الولايات المتحدة ستواصل الحرب مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.



يصدر في وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس ،والذي يعول عليه كثيراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد الأدوات النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد في العالم ،مما سيوفر أدلة قوية حول مسار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.



السلطات اليابانية

وجهت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، تحذيراً جديداً لتجار العملات، مؤكدةً استعداد الحكومة للتحرك ضد المضاربات في أسواق الصرف الأجنبي، نظراً لارتفاع التقلبات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



قالت كاتاياما في مؤتمر صحفي دوري: نشهد ارتفاعاً في المضاربات في كل من أسواق العقود الآجلة للنفط الخام وأسواق الصرف الأجنبي، وقد زادت التقلبات بشكل ملحوظ.



وأضافت كاتاياما:بما أن تقلبات أسعار الصرف الناجمة عن هذه التطورات تؤثر على معيشة واقتصاد المواطنين، فإننا على أتم الاستعداد للاستجابة الشاملة على جميع الأصعدة.



الفائدة اليابانية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في اليابان ،تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو خلال مارس ،في أحدث مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان.



•عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 25% إلى 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستقر بمنطقة إيجابية – توقعات اليوم – 03-04-2026