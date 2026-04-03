بالصور- آن هاثاوي وميريل ستريب تتألقان في العرض الأول لـ “الشيطان يرتدي برادا٢”

دبي - فريق التحرير: أطلت النجمتان آن هاثاوي وميريل ستريب بإطلالات جريئة خلال العرض الأول لفيلمهما المرتقب “الشيطان يرتدي برادا٢” في مكسيكو سيتي مرتديتين إطلالات لافتة من شياباريللي وستلا مكارتني.

واطلت ميريل ستريب، التي عادت بدور ميرندا بريستلي رئيسة تحرير مجلة Runway في الجزء الثاني، مرتدية معطفًا كحليًا بحزام من شياباريللي مزين بأزرار ذهبية منقوشة على الصدر، مع أقراط ذهبية متدلية وحقيبة سوداء وذهبية من شياباريللي.

أما آن هاثاوي، التي أعادت دور المحررة الصحفية أندريا ساكس، اطلت مرتدية فستانًا قصيرًا وردي من الترتر مع تنورة منفوخة، وحذاء طويل بني داكن من مجموعة خريف ٢٠٢٦ للدار، مع أساور فضية وأحمر شفاه لافت.

وفي اطلالة ثانية خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، ظهرت النجمتان بإطلالات أخرى جريئة، “ستريب” ارتدت بدلة حمراء أحادية اللون من دولتشي آند غابانا مع بلوزة بياقة كبيرة وحذاء أحمر، أما هاثاوي اختارت فستانًا أسود من شياباريللي مع شرابات غير متماثلة وتنورة مزينة بعين ذهبية كبيرة، مزود بحزام أسود، مع نظارات شمسية وحذاء فاخر.

وتجتمع كل من آن وميريل من جديد في “الشيطان يرتدي برادا٢” إلى جانب نجمتَي الجزء الأصلي لعام ٢٠٠٦، إميلي بلانت وستانلي توتشي.

وفقًا للتقارير، سيركز الفيلم على بريستلي وهي تتعامل مع مسيرتها المهنية وسط تراجع صناعة المجلات التقليدية، ومواجهتها لشخصية بلنت، التي أصبحت مديرة تنفيذية قوية لمجموعة فاخرة تمتلك ميزانيات إعلانية تحتاجها بريستلي بشدة.

كما أشار المصمم أسلي أفريي إلى تحية هاثاوي للفيلم الأصلي عبر سترة بيضاء بغطاء رأس تحمل مربع أزرق كبير وكتابة ceruleo (الاسم الإيطالي للون الأزرق السماوي)، في إشارة للمشهد الأيقوني حين وبخت بريستلي مساعدتها الجديدة ساكس لارتدائها سترة زرقاء سماوية دون معرفة تاريخها.

من المقرر عرض الفيلم في دور السينما اعتبارًا من الاول من أيار/مايو ٢٠٢٦.