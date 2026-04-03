تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-04-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليستعد السعر حالياً كسر مستوى الدعم المحوري 0.5700، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به.