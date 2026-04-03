تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-04-2026

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) تداولات متذبذبة على مستويات اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ،في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليساعده ذلك في اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.