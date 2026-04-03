دبي - فريق التحرير: يستعد النجم التركي دوغوكان غونغور للعودة إلى الشاشة من جديد في الموسم المقبل، بعد فترة من الغياب والجدل، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “الكرامة”، في خطوة اعتبرها الجمهور بداية صفحة جديدة في مسيرته الفنية.
وبحسب ما تسرّب من كواليس الوسط الفني التركي، فإن دوغوكان سيكون أحد أبطال هذا العمل الشبابي المرتقب، والذي كان من المفترض عرضه ضمن مسلسلات الشتاء، قبل أن يتم تأجيله رسميًا إلى الموسم الجديد. وسيتولى إخراج المسلسل المخرجة إيدا تكسوز، فيما تتولى شركة Süreç Film إنتاجه، على أن يحمل توقيع الكاتب مصطفى بيجيت على مستوى القصة والسيناريو.
ويُوصف مسلسل “الكرامة” بأنه نسخة عصرية بروح مسلسل “تساقط الأوراق” الشهير، حيث سيتم تقديم قصة درامية اجتماعية حديثة، تُروى عبر علاقة الحب التي تجمع بين شخصيتَي محمد وسيماي، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لاختيار الشريكة الفنية التي ستقف أمام دوغوكان في العمل.
وكان دوغوكان غونغور قد غادر مسلسل “شراب التوت” بشكل نهائي بعد قرار حاسم من قناة Show TV بإنهاء التعاون معه، وذلك عقب ثبوت إيجابية فحص خضع له لمادة محظورة. وقد سارعت إدارة العمل إلى حذف المشاهد التي صوّرها، ليتم بعدها التعاقد رسميًا مع الممثل إيمره دينلير ليحل مكانه في تجسيد شخصية “فاتح” ضمن الحلقات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة الاعتبار… دوغوكان غونغور يواجه تحدٍ جديد بعد طرده من مسلسل "شراب التوت"
