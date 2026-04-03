تراجع نشاط XRP لأدنى مستوياته منذ 2025 وسط ركود السوق وتحسن وضع الريبل المؤسساتي

شهدت شبكة الريبل تراجع ملحوظ في نشاط المعاملات، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2025، في مؤشر يعكس حالة من الركود المسيطرة على السوق حاليا.

خلال 30 يوم الماضية، انخفض عدد عمليات الإيداع والسحب على منصة بينانس بشكل واضح، حيث بلغ عدد الإيداعات نحو 310 آلاف، مقابل حوالي 329 ألف عملية سحب، ما أدى إلى صافي تدفقات خارجة.

هذا التراجع لا يعكس فقط خروج أصول من المنصة، بل يشير أيضا إلى انخفاض عام في عدد المعاملات، وهو ما يدل على ضعف النشاط التداولي وفتور اهتمام المستثمرين على المدى القصير.

مقارنة بالفترات السابقة من عام 2025، حين كانت أحجام المعاملات تتجاوز 6 مليون عملية خلال شهر واحد، يبدو أن السوق دخل مرحلة هدوء نسبي.

عادة ما ترتبط هذه المستويات المنخفضة من النشاط بانخفاض التقلبات السعرية، نتيجة تراجع ضغوط البيع والشراء في الوقت نفسه.

ومع ذلك، فإن استمرار تفوق عمليات السحب على الإيداع قد يشير إلى توجه بعض المستثمرين نحو الاحتفاظ بالأصول خارج المنصات، سواء بهدف التخزين طويل الأجل أو تقليل المخاطر.

وعلى صعيد الأداء السعري، تراجع سعر XRP بنحو 3% خلال الأسبوع الماضي، لكنه تمكن رغم ذلك من تجاوز عملة BNB من حيث القيمة السوقية، مسجلا نحو 81 مليار دولار.

أما على المستوى المؤسساتي، فلا تزال الثقة محدودة، حيث سجلت صناديق XRP المتداولة تدفقات إيجابية طفيفة يومية، لكنها قابلتها تدفقات خارجة أسبوعية، ما يعكس حذر المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، حققت شركة الريبل تقدم ملحوظ عبر ذراعها الاستثماري “Ripple Prime”، التي حصلت على تصنيف ائتماني BBB، مدعوم بنمو أعمالها وتحسن أدائها المالي.

كما ساهمت احتياطياتها الكبيرة من السيولة وحيازتها من XRP في تعزيز هذا التقييم، مع توقعات بتحسن الهوامش خلال الفترة المقبلة.

