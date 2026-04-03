ترامب: أكبر جسر في إيران ينهار.. حان الوقت لتبرم طهران اتفاقا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، 02 إبريل 2026، استهداف أكبر جسر في إيران، في إشارة إلى تصعيد إضافي متمثّل باستهداف البُنى التحتية المدنية، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة والمتواصلة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة خلال أسبوعين أو ثلاثة، "حتى تعيدها إلى العصر الحجري".

وقال ترامب، إن "أكبر جسر في إيران ينهار، ولن يُستخدم مجددا"، مشيرا إلى أن "المزيد قادم"، في إشارة إلى اعتزام واشنطن مواصلة استهداف البنى التحتية في إيران، لإرغامها على قبول شروط واشنطن للتوصّل لاتفاق.

وذكر أن "الوقت حان لإيران، لتبرم اتفاقا قبل فوات الأوان، وقبل أن لا يبقى شيء مما كان يمكن أن يصبح دولة عظيمة".

وفي ذات السياق، قال البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة وجّهت خلال شهر ضربات ساحقة لإيران، تم خلالها إغراق أسطولها البحري، والقضاء على قواتها الجوية وكبار قادتها. حسب قوله

وأشار البيت الأبيض إلى اقتراب واشنطن من القضاء على التهديد الإيراني والذي وصفته بـ "الخبيث" لأمريكا والعالم، بفضل إجراءات اتخذتها بشهر واحد.

المصدر : وكالات