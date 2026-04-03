لبنان: 10 شهداء يرفعون الحصيلة إلى 1345 منذ بداية العدوان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، استشهاد 10 لبنانيين، بينهم أم ونجليها، وجرح العشرات، في استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار/ مارس إلى 1345، والجرحى الى 4040.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن قوات الاحتلال شنت عدوانا جويا وبالمدفعية الثقيلة استهدفت 40 بلدة ومدينة ومنطقة في جنوب لبنان، أسفرت عن 10 شهداء، ما يرفع عدد الشهداء في الـ24 الماضية إلى 27 شهيدا.

وقالت إن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب 3 آخرون في غارة شنها الاحتلال على بلدة الرمادية، فيما استشهد 3 آخرون إثر غارة على بلدة كفرصير.

وأضافت أن عضو بلدية زبدين بلال جواد وشقيقه مهدي ووالدتهما هلا قبيسي استشهدوا جراء غارة على منزلهم ببلدة زبدين.

ولفتت إلى أن غارة للاحتلال دمرت مجمع عبد الرؤوف سبيتي، في بلدة كفرا، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بينهم 3 بحالة خطيرة.

وتعرضت عدة مناطق جنوب البلاد لقصف بطائرات ومدفعية الاحتلال، وهي مدينة بنت جبيل، ومحيط قلعة دوبية، ووادي السلوقي، إضافة إلى بلدات: المنصوري، والخيام، وشقرا، وبرعشيت، وصفد البطيخ، وعيتا الجبل، والسلطانية، وخربة سلم، وقلاويه، وصديقين، وجبال البطم، وزبقين،، ومجدل زون، ووادي الحمرا، وحامول، والجميجمة، وحاريص، ودير انطار، وشقرا، وكفرا، وزبدين، الدلافة.

المصدر : وكالة وفا