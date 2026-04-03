تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-04-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما حال دون تمديد مكاسبه اللحظية الأخيرة، والتي جاءت بهدف تصريف البعض من التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.