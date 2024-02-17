عودة محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نقدم موعد مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نظيره برينتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود محمد صلاح للمشاركة في مباريات ليفربول بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيلاقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد ظهر اليوم السبت، على ملعب “جريفين بارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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وستنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports HD 1.

وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي.

فيما يتواجد فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 25 نقطة.