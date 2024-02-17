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سامي قمصان: "التعادل يمنحنا فرصة للتأهل.. والفريق لم يلعب لأكثر من 6 أسابيع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي، عدم جاهزية الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وقال قمصان عبر صفحة الأهلي الرسمية: "يعد التعادل مع شباب بلوزداد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع".

وأضاف: "الفريق كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول، شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية".

واختتم قمصان: "التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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