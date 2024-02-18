"تعادل مانشستر سيتي وفوز ليفربول وأرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأت الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1، بينما فاز أرسنال على بيرنلي بخماسية نظيفة، وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي 1-1.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

1.ليفربول - 57 نقطة

2.أرسنال - 55 نقطة

3.مانشستر سيتي - 53 نقطة

4.أستون فيلا - 49 نقطة

5.توتنهام - 47 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 41 نقطة

7.نيوكاسل - 37 نقطة

8.وست هام - 36 نقطة

9.برايتون - 35 نقطة

10.تشيلسي - 35 نقطة

11.ولفرهامبتون - 35 نقطة

12.فولهام- 29 نقطة

13.بورنموث - 28 نقطة

14.برينتفورد - 25 نقطة

15.نوتنجهام - 24 نقطة

16.كريستال بالاس- 24 نقطة

17.لوتون تاون - 20 نقطة

18.إيفرتون - 19 نقطة

19.بيرنلي - 13 نقطة

20.شيفيلد يونايتد - 13 نقاط

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي غدا الأحد، حيث يلاقي مانشستر يونايتد نظيره لوتون تاون، وبرايتون ضد شيفيلد يونايتد.

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