"تعادل مانشستر سيتي وفوز ليفربول وأرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
بدأت الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1، بينما فاز أرسنال على بيرنلي بخماسية نظيفة، وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي 1-1.
ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
1.ليفربول - 57 نقطة
2.أرسنال - 55 نقطة
3.مانشستر سيتي - 53 نقطة
4.أستون فيلا - 49 نقطة
5.توتنهام - 47 نقطة
6.مانشستر يونايتد - 41 نقطة
7.نيوكاسل - 37 نقطة
8.وست هام - 36 نقطة
9.برايتون - 35 نقطة
10.تشيلسي - 35 نقطة
11.ولفرهامبتون - 35 نقطة
12.فولهام- 29 نقطة
13.بورنموث - 28 نقطة
14.برينتفورد - 25 نقطة
15.نوتنجهام - 24 نقطة
16.كريستال بالاس- 24 نقطة
17.لوتون تاون - 20 نقطة
18.إيفرتون - 19 نقطة
19.بيرنلي - 13 نقطة
20.شيفيلد يونايتد - 13 نقاط
وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي غدا الأحد، حيث يلاقي مانشستر يونايتد نظيره لوتون تاون، وبرايتون ضد شيفيلد يونايتد.
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