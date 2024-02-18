"لا داعي للذعر".. جوارديولا يعترف بصعوبة منافسة ليفربول وأرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد التعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، عن المنافسة على الدوري ضد ليفربول وأرسنال.

وقال بيب: "ليفربول وأرسنال هما أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي وأنا أعرف مدى صعوبة المنافسة معهما".

وأضاف: "لعبت لمدة 11 عاما وسجلت 11 هدفا فقط، لذا لا يمكنني تقديم النصائح إلى هالاند من أجل أن يسجل الأهداف، في المرة المقبلة سيسجل، ورسالتي إلى الجمهور هي لا داعي للذعر".

واختتم: "تشيلسي لديهم لاعبين جيدين لذلك استطاعوا خلق العديد من الفرص في مباراة اليوم".

اقرأ أيضًا:

روي فيتوريا يودع الجماهير المصرية في رسالة خاصة