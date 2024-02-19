شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتعادل مع المقاولون 2 / 2 فى شوط أول مثير بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الـ13 بالدورى.

تقدم لفيوتشر علي زعزع في الدقيقة 12 وتعادل للمقاولون محمد سالم في الدقيقة 33 ، ويعود أحمد عاطف للتقدم في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول قبل أن يتعادل أوشايا للمقاولون فى الوقت بدل الضائع بالشوط الأول .

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش ، دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجوي ، وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي ، هجوم: أحمد عاطف .

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر.

فى المقابل جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: أحمد الشيمى ولؤى وائل وامادو انياص ومحمد سالم وعبد الرحمن جبنة وعامر محمد عامر ومحمد مجلى واحمد علاء واحمد عبد العزيز وجوزيف بنسون وفراس بن عبد الله.